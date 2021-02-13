Король воздуха: американские СМИ назвали уровень автоматизации в Су-57 беспрецедентным

Истребитель Су-57 обладает беспрецедентным уровнем автоматизации, что сводит к минимуму нагрузку на пилота. Столь лестных отзывов отечественный самолет удостоился у обозревателей американского издания Military Watch.

«Су-57 в настоящее время сконструирован как истребитель пятого поколения, хотя ожидается, что более поздние серийные модели смогут использовать возможности шестого поколения с рядом новых технологий, которые в настоящее время разрабатываются для них», - отмечается в статье.

Уже сейчас автоматизация, информационная интеграция и интеллектуальное обеспечение являются определяющими требованиями к эргономике кабины современного истребителя, заявили ранее в ОАК. Все это позволяет пилоту максимально сосредоточиться на поиске и уничтожении целей.

Инновационный подход, который продемонстрировали конструкторы, позволяет забыть про двухместную концепцию кабины истребителя. Пилот будет в состоянии справиться сам, говорится в статье. Не остались без внимания автора и разработки российских конструкторов в области внедрения искусственного интеллекта для создания беспилотных образцов самолета.

Истребитель пятого поколения Су-57 предназначен для поражения воздушных, наземных и морских целей. Он обладает внутрифюзеляжным вооружением, радиопоглощающим покрытием по технологии малозаметности, а также новейшим комплексом бортового оборудования.