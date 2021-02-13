Автоэксперт дал советы жителям Москвы, решившим выехать в город после снегопада

Московским автолюбителям после обрушившегося на столицу снегопада лучше не садиться за руль, а поездки по делам осуществлять на общественном транспорте. Такое мнение в беседе со «Звездой» высказал автоэксперт Владимир Бахарев.

«Я знаю не очень много условий, которые сейчас заставят человека сесть на свой автомобиль и поехать. То есть тех условий, которые невозможно обойти. В Москве транспортная инфраструктура развита здорово. Общественный транспорт - сейчас единственный разумный метод передвижения», - объяснил специалист.

Если человек все же сел за руль, то он, по словам Бахарева, должен понимать, что быстрых поездок сейчас у него не получится. Кроме того, специалист дал несколько советов автовладельцам, решившим передвигаться по заснеженной Москве на машине.

«Поток пойдет медленно, приехать вовремя не получится. Пробки сейчас очень непредсказуемы: если навигатор даже показывает свободную улицу, то это не значит, что через полчаса там не образуется пробка. Следующий момент: перед выездом машину нужно очистить - это вопрос безопасности себя и других участников движения, так как снег во время езды будет лететь в лобовое стекло позади идущей машины. Чтобы вам снег не налипал на дворники - не включайте обогрев стекла. На разогретом стекле снег тает и тут же замерзает, щетки будут облеплены мокрым снегом. По ходу движения не нужно разгоняться и необходимо держать дистанцию больше, чем обычно, так как под снегом на дороге может быть лед. Скоростной режим должен поддерживаться таким образом, чтобы иметь возможность остановиться на свободном участке пути. Если перед вами 20 метров свободного пространства, то скорость вы должны погасить на этих 20 метрах до нуля. На моментах перестроения из одного ряда в другой в такую погоду скорость необходимо снижать, поскольку между рядами образуется снежная насыпь и машину может развернуть на большой скорости. И, конечно, нужно убрать отвлекающие факторы: разговор с пассажиром и т.д. Надо сосредоточиться на дороге», - поделился знаниями автоэксперт.

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Снегопад, обрушившийся на Москву в пятницу, побил рекорд почти 50-летней давности. За всю историю метеонаблюдений столь обильные осадки 12 февраля в столице были зафиксированы в 1973 году.

Из-за буйства стихии утром 13 февраля парализованной оказалась не только работа автомагистралей. Московские аэропорты были вынуждены отменить или задержать десятки рейсов.