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Белый дом подтвердил планы администрации США закрыть тюрьму Гуантанамо

Анна Назайкина
13:57 13.02.2021
Ранее в СМИ появилась информация о том, администрация Байдена приступила к рассмотрению будущего спецтюрьмы, а официальный документ о ее судьбе может быть подписан в ближайшее время.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Спецтюрьму на базе Гуантанамо на Кубе планируется закрыть - данную инициативу администрации нового президента США Джо Байдена официально подтвердила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. В то же время, отметила она, данный вопрос еще обсуждается различными ведомствами.

«Это определенно наши цель и намерение. Мы по-прежнему находимся в процессе изучения вопроса, как это должно работать в рамках взаимодействия ведомств. Многие ведомства участвуют в обсуждении данных шагов»,- заявила она.

Ранее в СМИ появилась информация о том,  что администрация  Байдена приступила к рассмотрению будущего спецтюрьмы, а официальный документ о ее судьбе может быть подписан в ближайшее время.

Указ, предусматривающий закрытие тюрьмы, во время своего президентства издал Барак Обама, однако следующий глава государства Дональд Трамп его отменил.

Тюрьма была открыта в 2002 году на военно-морской базе в заливе Гуантанамо на Кубе для обвиняемых в различных преступлениях, среди которых терроризм и ведение войны на стране противника. Она подвергается критике за жесткие методы допроса, которые, по словам правозащитников, равносильны пыткам. В настоящий момент в заключении в Гуантанамо находятся порядка 40 человек.

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