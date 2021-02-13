В белом плену: как Москва «сражается» с последствиями аномального снегопада

Власти Москвы направили на уборку снега еще 12 тысяч человек, в дополнение к тем 60 тысячам, которые уже расчищают улицы города. Столько осадков в столичном регионе не выпадало как минимум полвека, а сугробы продолжают расти. С самого утра выходного дня мегаполис замер в девятибалльных пробках.

Спокойно передвигаться по городу невозможно, обстановка крайне тяжелая. На основных магистралях то и дело возникают аварии, которые блокируют и без того сложное движение. В столичном департаменте транспорта обратились к автомобилистам с просьбой пересесть на метро.

«Потоки транспорта по городу идут. Транспорт городской стабильно работает. Работает метро, железная дорога, наземные виды транспорта. За прошедшие сутки коммунальщики убрали с улиц города примерно 1 миллион 100 тысяч кубометров снега», - рассказал заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

Девятибалльные пробки утром в субботу - небывалое событие. Буксующие фуры собирали за собой вереницы автомобилей. Такого в Москве не было очень давно. Если так пойдет и дальше, то может быть побит рекорд 1956 года. Высота сугробов уже более полуметра. Коммунальщики делают все возможное, на улице работают более 60 тысяч дворников и 13,5 тысяч единиц уборочной техники.

Ранее ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус предупредил, что сегодня погода коренным образом не изменится. Лишь к вечеру ожидается незначительное ослабление снегопада. К понедельнику воздух в Москве остынет до 14 градусов, в области ожидается до 16 ниже ноля. Северо-восточный ветер будет дуть с порывами до 18 метров в секунду. Атмосферное давление будет оставаться пониженным.