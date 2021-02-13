В МЧС рассказали о дальнейших работах на месте проседания крыши в подмосковном ТЦ

Просевшую надувную крышу теннисного корта в подмосковном Щелкове полностью очистят от снега. С таким заявлением выступил заместитель начальника ГУ МЧС России по Московской области Сергей Война.

«Для предотвращения несчастных случаев, было принято решение полностью сдуть крышу для ее полной очистки. Все работы ведутся с соблюдением необходимых мер безопасности», - заявил Война.

Инцидент произошел днем, 13 февраля. Изначально СМИ сообщали о крушении кровли. На место предполагаемого ЧП были направлены спасатели и медики. Позже в администрации Щелкова и в МЧС информацию о случившемся опровергли.

Из помещения корта эвакуировали 60 человек. Никто из них не пострадал, никаких разрушений на месте не произошло.