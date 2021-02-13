В Госдуме ответили на заявление Киева о «невыполнимости» Минских соглашений
Депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек прокомментировал слова главы Офиса президента Украины Андрея Ермака о якобы невыполнимости Минских договоренностей. По мнению Бальбека, следующим шагом Киева может стать призыв к новым договоренностям.
«Причем главное - чтобы это устроило коллективный Запад и Киев. Украина не раз показывала себя недобросовестным исполнителем международных соглашений. К тому же для подготовки общественного мнения будут работать только "свои" телеканалы, оппозиционные медиа, что называется, загнаны в угол», - объяснил парламентарий свою точку зрения в беседе RT.
Он добавил, что подобные «ухищрения» украинских политиков не помогают разрешить конфликт в Донбассе.
«Минским соглашениям аналога нет, а значит, их выполнять все равно придется, если, конечно, Украина хочет мира в Донбассе», - подытожил народный избранник.
Ранее постпред РФ при ООН на заседании Совета безопасности Организации заявил, что украинские власти не скрывают свое нежелание выполнять обязательства в рамках Минских соглашений. При этом дипломат обвинил Францию и Германию в соучастии в совершаемых Киевом преступлениях на территории Донбасса.