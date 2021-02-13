Мишустин поручил внести предложения по повышению зарплат бюджетников

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минтруду и Минфину до 20 апреля 2021 года подготовку и внесение в Кабмин предложения по повышению оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы. Об этом сообщается в опубликованных решениях заседания правительства, которое состоялось накануне, 12 февраля.

Также глава Правительства РФ поручил к началу апреля представить в Минтруд информацию по заработным платам бюджетников. Мишустин отметил необходимость оперативного изучения ситуации - требуется полный сбор информации, чтобы знать реальный уровень зарплаты каждого сотрудника. Кроме того, важно проследить, как варьируются заработные платы в рамках одной структуры и тех, кто находится на одинаковых должностях в разных учреждениях одного субъекта.

Глава Кабмина подчеркнул, что в системе оплаты труда бюджетников должна быть максимальная прозрачность.

«Есть конкретный майский указ главы государства 2012 года, и это один из базовых ориентиров в работе правительства и регионов. Срока давности у него нет», - заявил он.

Премьер также заявил, что формальный подход к исполнению майского указа президента недопустим. По его словам, важно видеть за цифрами людей.