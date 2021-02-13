В стране и мире Спасатели извлекли тело погибшего из-под завалов ангара в Калужской области Ян Брацкий На месте работают 12 человек и шесть единиц техники от МЧС по Калужской области. © Видео: МЧС РФ © Фото: Алексей Мальгавко, РИА Новости Читайте нас на: Тело погибшего рабочего обнаружено под завалами рухнувшей кровли бывшего автокомбината в Калужской области. На месте происшествия ведется разбор завалов. «Нашли первое тело, это мужчина. Его извлекли», - сообщили ТАСС в пресс-службе регионального главка МЧС. По предварительной информации, в момент ЧП внутри здания находились два человека. Поисковые работы продолжаются. Инцидент произошел в городе Людиново. На месте организован оперативный штаб, устанавливаются причины случившегося. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика