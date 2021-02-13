Опубликовано видео с места разбора завалов рухнувшей кровли в Калужской области

Опубликовано видео с места обрушения кровли бывшего автокомбината в Калужской области. Инцидент произошел в городе Людиново.

На кадрах сотрудники МЧС, которые прибыли к месту ЧП. К этом часу известно, что одноэтажное здание комбината давно не эксплуатировалось.

Спасатели полагают, что под завалами частично обрушившейся кровли могут находиться двое рабочих. На месте работают 12 человек и шесть единиц техники от МЧС по Калужской области.