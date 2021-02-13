Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В администрации Щелкова объяснили причины происшествия в торговом центре

Ян Брацкий
12:20 13.02.2021
Надувная крыша теннисного корта просела из-за скопившегося на ней снега.
© Видео: МЧС РФ © Фото: МЧС РФ
Читайте нас на:

В администрации подмосковного Щелкова опровергли факт обрушения кровли в торговом центре. По информации пресс-службы, там просела надувная крыша строения, внутри которого располагался теннисный корт. Эту же информацию ранее подтвердили в региональном главке МЧС.

«Из-за снега просела крыша надувного строения, где располагается теннисный корт. Людей, находившихся внутри, эвакуировали», - отметили в ведомстве.

Проседание произошло из-за большого количества снега, который скопился на крыше теннисного корта. Более того, матерчатая крыша уже была частично порвана. Спасатели эвакуировали 60 человек. Медицинская помощь никому не понадобилась.

На месте происшествия развернут оперативный штаб, прибыли представители коммунальных служб городского округа. Ранее ряд СМИ опубликовали новость об обрушении кровли в подмосковном ТЦ.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
12:36 В стране и мире
Видео
Опубликовано видео с места разбора завалов рухнувшей кровли в Калужской области
11:51 В стране и мире
Видео
В МЧС опровергли сообщение об обрушении в ТЦ в Щелково
10:45 В стране и мире
Видео
Более трети месячной нормы снега выпало в Москве с начала непогоды
10:12 В стране и мире
В МВД исключили версию теракта во взорвавшемся во Владикавказе ТЦ
08:10 В стране и мире
Минобороны Великобритании заявило о «шокирующем состоянии» армии
Популярное
Популярное
Видео
В Анапе у побережья Черного моря «закипела» вода: видео
Видео
Зубной мучитель: на Украине стоматолог избивала и душила детей
Видео
Груда металла: видео с места падения машины на электричку в Подмосковье
Видео
«От взрыва проснулся»: охранник взорвавшегося во Владикавказе супермаркета рассказал о своем спасении
Шеф-повар назвал главные ошибки при приготовлении картофельного пюре
Названы пять типов приложений, которые следует удалить с телефона
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.