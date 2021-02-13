В администрации Щелкова объяснили причины происшествия в торговом центре

В администрации подмосковного Щелкова опровергли факт обрушения кровли в торговом центре. По информации пресс-службы, там просела надувная крыша строения, внутри которого располагался теннисный корт. Эту же информацию ранее подтвердили в региональном главке МЧС.

«Из-за снега просела крыша надувного строения, где располагается теннисный корт. Людей, находившихся внутри, эвакуировали», - отметили в ведомстве.

Проседание произошло из-за большого количества снега, который скопился на крыше теннисного корта. Более того, матерчатая крыша уже была частично порвана. Спасатели эвакуировали 60 человек. Медицинская помощь никому не понадобилась.

На месте происшествия развернут оперативный штаб, прибыли представители коммунальных служб городского округа. Ранее ряд СМИ опубликовали новость об обрушении кровли в подмосковном ТЦ.