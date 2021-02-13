В стране и мире На Кубани произошло ДТП с участием автобуса и 16 автомобилей Анна Назайкина По предварительной информации, в результате аварии пострадал один человек. © Видео: VK, Новороссийск Онлайн © Фото: ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю Читайте нас на: Массовая авария с участием автобуса, четырех грузовиков и 12 легковушек произошла в Северском районе Краснодарского края. По предварительным информации, пострадал один человек. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по региону. «ДТП произошло в Северском районе края с участием рейсового автобуса, четырех грузовых и 12 легковых автомобилей. Предварительно, пострадал одни человек, автомобили получили механические повреждения», - говорится в сообщении. Причиной такого массового столкновения могли стать неблагоприятные погодные условия. Автомобильное движение после происшествия возобновилось, добавили в пресс-службе. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика