В Гидрометцентре призвали москвичей не ждать скорого прихода весны

За последние 12 часов в Москве в среднем выпало 14 миллиметров осадков. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

«Это действительно удивительно. Много снега», - подчеркнул специалист в беседе с «360».

При этом он добавил, что в ночь на 14 февраля столь интенсивного снегопада уже не ожидается, однако небольшие осадки все же будут.

На следующей неделе, по словам синоптика, в столичном регионе прогнозируется морозная погода. С воскресенья, 14 февраля, столбики термометров поползут вниз. В ночь на 15 февраля температура воздуха в Москве опустится до -20…-22 градусов, в Подмосковье ожидается до -25.

«Но переменная облачность и солнышко будут заглядывать уже часто - через облака. Ветер будет стихать, уже не будет мощных порывов», - поделился Вильфанд.

Во вторник и среду в столице будет -13…-18 днем и -23…-28 ночью. В завершении недели температура немного повысится, но резкого скачка вверх ожидать не стоит.

«Весна в Москве - это не март, это уже не говоря об азиатской части страны. Поскольку зима снежная, а оттепели пока не видим, можно спрогнозировать, что к концу календарной зимы высота и плотность снега будут около или больше нормы. Это значит, что ранней весны ждать не стоит», - объяснил метеоролог.

Роман Вильфанд уточнил, что быстрого потепления не будет, поскольку снежный покров за счет турбулентности и обмена воздушной массы охлаждается. В заключение специалист призвал жителей региона ждать не атмосферное тепло, а товарищеское, семейное и душевное.