В стране и мире В Анапе у побережья Черного моря «закипела» вода: видео Ян Брацкий Местные жители подозревают утечку газа или неполадки в работе городской канализации. © Видео: Живое Видео, YouTube © Фото: Живое Видео, YouTube Читайте нас на: Жители Анапы стали свидетелями необычного явления. У побережья Черного моря «закипела» вода. Очевидцы разместили в социальных сетях соответствующий видеоролик. На опубликованных кадрах видно, как на поверхности воды появляются воздушные пузыри. Пользователи начали строить догадки о причинах этого явления. Одни предполагают, что из-под земли бьют родники, но есть и сторонники версий утечки газа или неполадок в работе городской канализации, пишет портал «Живая Кубань». В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика