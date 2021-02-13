В МЧС опровергли сообщение об обрушении в ТЦ в Щелково
Из-за снега просела крыша надувного строения, где располагается теннисный корт.
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В управлении МЧС по Московской области опровергли информацию об обрушении в торговом центре в Щелково.
«Из-за снега просела крыша надувного строения, где располагается теннисный корт. Людей, находившихся внутри, эвакуировали», - сообщили в МЧС.
Ранее ряд СМИ опубликовали информацию об обрушении кровли в подмосковном ТЦ. Согласно их данным, под завалами могли находиться люди.