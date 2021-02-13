В стране и мире В МЧС опровергли сообщение об обрушении в ТЦ в Щелково Ян Брацкий Из-за снега просела крыша надувного строения, где располагается теннисный корт. © Видео: МЧС России © Фото: МЧС РФ Читайте нас на: В управлении МЧС по Московской области опровергли информацию об обрушении в торговом центре в Щелково. «Из-за снега просела крыша надувного строения, где располагается теннисный корт. Людей, находившихся внутри, эвакуировали», - сообщили в МЧС. Ранее ряд СМИ опубликовали информацию об обрушении кровли в подмосковном ТЦ. Согласно их данным, под завалами могли находиться люди. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика