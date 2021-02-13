СМИ сообщили об обрушении в торговом центре в подмосковном Щелково
© Фото: Алексей Майшев, РИА Новости
Обрушение произошло в торговом центре в подмосковном Щелково. Под завалами могут находиться люди, сообщает РИА Новости с ссылкой на МЧС.
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СМИ сообщили об обрушении в торговом центре в подмосковном Щелково
© Фото: Алексей Майшев, РИА Новости
Обрушение произошло в торговом центре в подмосковном Щелково. Под завалами могут находиться люди, сообщает РИА Новости с ссылкой на МЧС.
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