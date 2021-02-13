В США собака получила в наследство 5 млн долларов

В США собака получила в наследство пять миллионов долларов, их ей завещал ее хозяин американский бизнесмен Билл Доррис. Об этом сообщает Fox News.

Согласно завещанию мужчины, данные средства будут направлены в трастовый фонд для обеспечения ухода за восьмилетней бордер-колли по кличке Лулу. Унаследованные ей деньги будут использованы для компенсации расходов на содержание питомца.

Как сообщается, еще при жизни Доррис попросил свою знакомую Марту Бертон ухаживать за собакой и после его смерти.

«Я действительно не знаю, что об этом думать, если честно. Он просто очень любил собаку. Лулу хорошая девочка», - сказала она.

Последние годы жизни бизнесмен часто находился в разъездах, и в его отсутствие именно Бертон заботилась о собаке. Женщине также будут возмещаться ежемесячные расходы, утвержденные в завещании.