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В США собака получила в наследство 5 млн долларов

Анна Назайкина
11:30 13.02.2021
Согласно завещанию, данные средства будут направлены в трастовый фонд для обеспечения ухода за питомцем.
В США собака получила в наследство 5 млн долларов
© Фото: SoloStar, Pixabay
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В США собака получила в наследство пять миллионов долларов, их ей завещал ее хозяин американский бизнесмен Билл Доррис. Об этом сообщает Fox News.

Согласно завещанию мужчины, данные средства будут направлены в трастовый фонд для обеспечения ухода за восьмилетней бордер-колли по кличке Лулу. Унаследованные ей деньги будут использованы для компенсации расходов на содержание питомца.

Как сообщается, еще при жизни Доррис попросил свою знакомую Марту Бертон ухаживать за собакой и после его смерти.

«Я действительно не знаю, что об этом думать, если честно. Он просто очень любил собаку. Лулу хорошая девочка», - сказала она.

Последние годы жизни бизнесмен часто находился в разъездах, и в его отсутствие именно Бертон заботилась о собаке. Женщине также будут возмещаться ежемесячные расходы, утвержденные в завещании.

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