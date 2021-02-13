Стали известны подробности завещания Ларри Кинга

Стали известны подробности завещания знаменитого телеведущего Ларри Кинга. Рукописный документ, датированный 17 октября 2019 года опубликовал журнал People.

По данным издания, Кинг составил его после развода со своей седьмой женой. Согласно его последней воле, состояние в два миллиона долларов разделят между собой дети телеведущего.

Ларри Кинг умер 23 января в одной из больниц Лос-Анджелеса. Ему было 87 лет. Мировую славу телеведущему принесло его шоу Larry King Live, которое выходило в эфир с 1985 по 2010 годы. Кинг взял боле 50 тысяч интервью у политиков, знаменитых актеров и спортсменов. В начале года журналист перенес COVID-19.