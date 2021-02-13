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Экономист рассказала, как увеличить пенсии, не повышая налогов

Роман Захаров
11:29 13.02.2021
Ведущий аналитик направления «Экономика и социальное развитие» ЦСР Екатерина Хейфец считает, что страховые взносы должны меняться в зависимости от ситуации в экономике.
Экономист рассказала, как увеличить пенсии, не повышая налогов
© Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press
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Введение гибкой ставки страховых взносов приведет к увеличению пенсионных выплат в России без роста налогов на бизнес. Такое мнение высказала ведущий аналитик направления «Экономика и социальное развитие» ЦСР Екатерина Хейфец.

Специалист при этом отметила, что страховые взносы должны меняться в зависимости от ситуации в экономике.

«Возможным решением может стать регулярный пересмотр размера страховых взносов для работодателей, который позволит осуществлять гибкую пенсионную политику в соответствии с экономическим положением страны», - приводит РИА Новости слова Хейфец.

Эксперт уверена, что подобный подход необходим, чтобы не перегружать бизнес. В будущем, по ее словам, это может дать положительный эффект на восстановление экономической активности: меры уменьшат долю теневой занятости, предприниматели станут оформлять работников в соответствии с нормами закона.

В настоящий момент взносы в Пенсионный фонд России составляют 22% от годового фонда заработной платы сотрудника. Из них 6% направляются на формирование базовой части пенсий, а 16% - на индивидуальный тариф, учитываемый на индивидуальном лицевом счете застрахованного лица.

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