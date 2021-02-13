В капиллярах умерших от COVID-19 пациентов нашли множество микротромбов

Американские ученые нашли в капиллярах умерших от коронавируса пациентов множество микротромбов, из-за которых мозг при жизни недостаточно насыщался кислородом. Об этом говорится в статье, опубликованной научным журналом JAMA Neurology.

В публикации речь идет о пяти возрастных пациентах, которые страдали от нарушения в работе сознания, потери сознания и иных негативных воздействий инфекции на мозг.

«В их капиллярах обнаружены следы хронической нехватки кислорода и большое количество мегакариоцитов - клеток, отвечающих за выработку "стройматериалов" для тромбов», - приводит издание текст заключения авторов исследования.

Сейчас специалисты не могут объяснить появление этих клеток в сосудах, однако они убеждены, что проникновение мегакариоцитов в капилляры мозга связано именно с COVID-19.

По мнению доцента Университета Джонса Хопкинса Дэвида Науэна и его коллег, коронавирус может влиять на работу клеток сосудов, из-за чего в них запускается процесс выработки сигнальных веществ, провоцирующих формирование тромбов.