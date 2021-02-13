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В России выявили 14 861 новый случай COVID-19 за сутки

Анна Назайкина
10:49 13.02.2021
У 10,7% инфицированных болезнь протекает без клинических проявлений.
В России выявили 14 861 новый случай COVID-19 за сутки
© Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press
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По данным оперштаба, в России за последние 24 часа выявили 14 861 новый случай COVID-19 в 85 регионах, причем у 10,7% инфицированных болезнь протекает без клинических проявлений. Вылечиться от коронавируса за сутки удалось 18 765 россиянам, скончались - 502.

По количеству заболевших за сутки лидирует Москва. За минувшие 24 часа в столице выявлено 1 963 новых случая заражения коронавирусом. На втором месте - Санкт-Петербург, где обнаружили 1 130 новых случаев. Далее следует Московская область - там за сутки количество инфицированных выросло на 884 случая. Наименьшее число новых случаев в Ненецком автономном округе (8) и на Чукотке (2).

Напомним, что накануне сообщалось о 15 089 новых случаях инфицирования COVID-19. Таким образом, общее количество выявленных случаев коронавируса в России достигло 4 057 698. За весь период зафиксировано 79 696 летальных исходов, выздоровели 3 577 907 человек.

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