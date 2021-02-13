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Более трети месячной нормы снега выпало в Москве с начала непогоды

Ян Брацкий
10:45 13.02.2021
Глубина сугробов в российской столице оказалась рекордной для этой зимы и уже составила 40 сантиметров.
Более трети месячной нормы снега выпало в Москве с начала непогоды
© Фото: Дмитрий Голуб, Global Look Press
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К утру субботы в Москве выпало более трети февральской нормы осадков. Уже побит рекорд 1973 года по их количеству. Ожидается, что будет побит и еще один рекорд - по высоте сугробов. Это при том, что они уже достигают полуметра. Суточное количество осадков также оказалось аномальным.

«Выпало 15 миллиметров, что больше, чем прежнее достижение, установленное в 2019 году, и составлявшее 13,6 миллиметра», - отметил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус в беседе с РИА Новости.

Сейчас в российской столице самые глубокие за всю зиму сугробы - 40 сантиметров, добавил он. Снег продолжит идти, поэтому цифры еще неоднократно изменятся. На себе это прочувствуют и пешеходы и автомобилисты, которые с утра штурмуют занесенные снегом дороги и тротуары.

«Сегодня синоптическая ситуация останется в руках активного циклона, однако запасы влаги в нем не безграничны, и ближе к вечеру снегопады и метели будут ослабевать. Ожидается облачная погода, продолжатся снегопады, местами метели, временами проявления ненастья будут сильными», - добавил синоптик.

Воздух в Москве остынет до 14 градусов, в области ожидается до 16 ниже ноля. Северо-восточный ветер будет дуть с порывами до 18 метров в секунду, предупредил Леус. Атмосферное давление будет оставаться пониженным.

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