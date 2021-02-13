В стране и мире Кровля здания бывшего автокомбината обрушилась в Калужской области Ян Брацкий Здание бывшего автокомбината не эксплуатировалось, в момент обрушения там могли находиться двое рабочих. © Фото: Павел Лисицын, РИА Новости Читайте нас на: Кровля здания бывшего автокомбината обрушилась в Калужской области. Спасатели предполагают, что под завалами могут находиться двое рабочих. «Частичное обрушение кровли одноэтажного неэксплуатируемого здания бывшего автокомбината произошло в Людиново на улице Маяковского, дом 106. Площадь обрушения 20х40 метров», - приводит РИА Новости слова представителя экстренных служб региона. Сейчас на месте происшествия работают спасатели. Они ведут поиск возможных пострадавших. О причинах случившегося не сообщается. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика