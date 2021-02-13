Кровля здания бывшего автокомбината обрушилась в Калужской области
Здание бывшего автокомбината не эксплуатировалось, в момент обрушения там могли находиться двое рабочих.
© Фото: Павел Лисицын, РИА Новости
Кровля здания бывшего автокомбината обрушилась в Калужской области. Спасатели предполагают, что под завалами могут находиться двое рабочих.
«Частичное обрушение кровли одноэтажного неэксплуатируемого здания бывшего автокомбината произошло в Людиново на улице Маяковского, дом 106. Площадь обрушения 20х40 метров», - приводит РИА Новости слова представителя экстренных служб региона.
Сейчас на месте происшествия работают спасатели. Они ведут поиск возможных пострадавших. О причинах случившегося не сообщается.