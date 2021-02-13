В стране и мире Дептранс Москвы назвал участки с наиболее сильными пробками Анна Назайкина По данным сервиса «Яндекс.Пробки», в столице сохраняются дорожные заторы в 9 баллов. © Фото: Дмитрий Голуб, Global Look Press Читайте нас на: Департамент транспорта Москвы сообщил, на каких участках дороги наиболее сильные затруднения движения из-за обрушившегося на столицу снегопада. «Из-за снега на дорогах сейчас плотно. Основные затруднения сейчас на участках: МКАД (там сложно из-за буксующих грузовиков), Шоссе энтузиастов в районе ТТК, Варшавское шоссе в районе Тульской, на проспекте Андропова», - говорится в сообщении ведомства, опубликованном в Telegram-канале. По данным сервиса «Яндекс.Пробки», в городе сохраняются дорожные заторы в 9 баллов. По причине сильного снегопада в столице ситуация на автомобильных дорогах была сложной еще накануне, с утра 12 февраля. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика