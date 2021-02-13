Дептранс Москвы назвал участки с наиболее сильными пробками
По данным сервиса «Яндекс.Пробки», в столице сохраняются дорожные заторы в 9 баллов.
© Фото: Дмитрий Голуб, Global Look Press
Департамент транспорта Москвы сообщил, на каких участках дороги наиболее сильные затруднения движения из-за обрушившегося на столицу снегопада.
«Из-за снега на дорогах сейчас плотно. Основные затруднения сейчас на участках: МКАД (там сложно из-за буксующих грузовиков), Шоссе энтузиастов в районе ТТК, Варшавское шоссе в районе Тульской, на проспекте Андропова», - говорится в сообщении ведомства, опубликованном в Telegram-канале.
По данным сервиса «Яндекс.Пробки», в городе сохраняются дорожные заторы в 9 баллов. По причине сильного снегопада в столице ситуация на автомобильных дорогах была сложной еще накануне, с утра 12 февраля.