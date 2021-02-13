Музыка и дыхательные упражнения: психолог назвала способы снятия стресса в пробках

Утром в субботу, 13 февраля, Москва оказалась обездвижена многочисленными заторами, возникшими после обрушившегося днем ранее на город мощного снегопада. Тысячи жителей и гостей столицы, попавших в плен дорожных пробок, опоздали на запланированные досуговые мероприятия, не смогли приехать вовремя на работу, либо пропустили свой рейс.

По данным «Яндекс.Пробки» на 10.00 мск пробки в столице достигают 9 баллов, а это значит, что огромное количество людей продолжает находиться в стальном капкане московских улиц и магистралей. О том, как сберечь нервные клетки, стоя в плотном заторе, в беседе со «Звездой» рассказала психолог Алиса Метелина.

«Что можно сделать, чтобы не психовать? Ну, можно, во-первых, создать максимально комфортные условия. То есть, включить музыку, которая вам нравится и которая действует на вас умиротворяюще. Сделать необходимые звонки. То есть, забить свободное пространство чем-то полезным», - объяснила специалист.

Если же эти меры не помогли снять напряжение, то психолог рекомендовала сделать одно простое, но эффективное упражнение.

«Если все звонки вы сделали, музыку послушали, а пробка вас по-прежнему раздражает, тогда надо сделать простое психологическое упражнение, которое поможет вам выйти в "нулевую точку" - состояние, когда вы не напрягаетесь и не злитесь. Подышать "по квадрату". Как это делается? Вы считаете, допустим, "раз-два". Главное, чтобы вам было комфортно. Вы делаете вдох, потом на счет "раз-два" вы делаете задержку дыхания, на "раз-два" делаете выдох, и снова на "раз-два" делаете задержу дыхания. Таким образом, мы как бы рисуем квадрат. Вы делаете вдох, задержку дыхания, выдох, задержку дыхания и так далее. Главное, чтобы и вдох и выдох и задержка занимали одинаковое количество времени, которые вы выбираете по собственным ощущениям. Главное, чтобы было комфортно. И так надо дышать в течение трех-четырех-пяти минут. Я уверяю, что после пяти минут вы почувствуете, что раздражение вас отпускает и вам становится все "фиолетово"», - посоветовала эксперт.

Снегопад, обрушившийся на Москву в пятницу, побил рекорд почти 50-летней давности. За всю историю метеонаблюдений столь обильные осадки 12 февраля в столице были зафиксированы в 1973 году.

Из-за буйства стихии парализованной оказалась не только работа автомагистралей. Утром 13 февраля российские аэропорты были вынуждены отменить или задержать десятки рейсов.