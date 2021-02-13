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В МВД исключили версию теракта во взорвавшемся во Владикавказе ТЦ

Ян Брацкий
10:12 13.02.2021
На месте случившегося не найдено взрывчатых веществ, продолжается работа по разбору завалов.
В МВД исключили версию теракта во взорвавшемся во Владикавказе ТЦ
© Фото: ТРК "Звезда"
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Версия теракта в торговом центре во Владикавказе исключена. На месте происшествия не найдены следы взрывчатых веществ. Об этом заявил заместитель начальника полиции по охране общественного порядка МВД по Северной Осетии Альберт Сабанаев.

«Была проведена экспертиза. На месте не обнаружено взрывчатых веществ. Версия террористического акта исключена», - цитирует ТАСС слова Сабанаева.

Рано утром, 12 февраля, на улице Гагкаева во Владикавказе прогремел разрушительный взрыв. Здание торгового центра, в котором находился продовольственный супермаркет, а также соседний магазин бытовой химии превратились в руины. По предварительным данным, причиной случившегося мог стать взрыв газовоздушной смеси. Здание было газифицировано, у него была автономная газовая котельная.

Сейчас правоохранители изучают эту версию и записи с камер видеонаблюдения, одна из которых запечатлела момент ЧП. Весь вчерашний день на месте происшествия работали спасатели и строительная техника, которая разбирала завалы на месте бывшего ТЦ.

В результате взрыва обошлось без погибших и серьезно пострадавших. Несколько человек из числа местных жителей обратились к медикам с порезами и незначительными ссадинами. Здание торгового центра находилось в спальном районе и в ряде домов взрывной волной выбило стекла.

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