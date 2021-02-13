Мужчина украл из храма мощи святой Матроны Московской и продал их за 500 рублей

Официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что полиция задержала подозреваемого в краже частицы мощей святой блаженной Матроны Московской из Тихвинского Богородичного Успенского монастыря под Санкт-Петербургом.

Уточняется, что сообщение о краже поступило в полицию Тихвинского района от охранника храма. Позже выяснилось, что мужчина положил ларец с мощами в рюкзак, когда сотрудник охраны отвернулся. Спустя некоторое время охранник заметил пропажу и обратился в полицию.

Волк подчеркнула, что подозреваемый был задержан. Им оказался 33-летний житель Тихвина. К моменту задержания он успел сдать похищенное антиквару за 500 рублей, передает РИА Новости.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье «Кража».