В стране и мире Снежный коллапс: Москва побила суточный рекорд по осадкам Анна Касаткина Прирост свежевыпавшего снега в среднем составил семь сантиметров. © Фото: Григорий Сысоев РИА Новости Читайте нас на: Москва в пятницу, 12 февраля, установила новый суточный рекорд по осадкам – выпало 13 миллиметров снега. Об этом сообщает сайт столичного метеобюро «Метеоновости». На обильные снегопады в Москве повлияли атмосферные фронты южного циклона, отмечают синоптики. После полудня в столице разыгралась метель, порывы ветра вечером достигали 15 м/с. «За день на ВДНХ выпало 8 мм (осадков – прим.ред.), а суточная сумма осадков составила 13 мм, что стало новым суточным рекордом», – говорится в сообщении. Уточняется также, что прирост свежевыпавшего снега в среднем составил семь сантиметров. Больше всего осадков выпало в восточном административном округе – в этом районе прирост составил десять сантиметров. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика