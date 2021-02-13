Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Снежный коллапс: Москва побила суточный рекорд по осадкам

Анна Касаткина
00:50 13.02.2021
Прирост свежевыпавшего снега в среднем составил семь сантиметров.
Снежный коллапс: Москва побила суточный рекорд по осадкам
© Фото: Григорий Сысоев РИА Новости
Читайте нас на:

Москва в пятницу, 12 февраля, установила новый суточный рекорд по осадкам – выпало 13 миллиметров снега. Об этом сообщает сайт столичного метеобюро «Метеоновости».

На обильные снегопады в Москве повлияли атмосферные фронты южного циклона, отмечают синоптики. После полудня в столице разыгралась метель, порывы ветра вечером достигали 15 м/с.

«За день на ВДНХ выпало 8 мм (осадков – прим.ред.), а суточная сумма осадков составила 13 мм, что стало новым суточным рекордом», – говорится в сообщении.

Уточняется также, что прирост свежевыпавшего снега в среднем составил семь сантиметров. Больше всего осадков выпало в восточном административном округе – в этом районе прирост составил десять сантиметров.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
21:59 В стране и мире
Защитник Трампа назвал цель импичмента
21:25 Спорт
Впервые за 25 лет: россиянка Голикова выиграла забег на 500 метров ЧМ по конькобежному спорту
20:43 В стране и мире
Защита Трампа начала доклад в Сенате по делу об импичменте
20:23 В стране и мире
Роскосмос подпишет с Китаем меморандум по лунной станции
17:59 В стране и мире
Видео
Каменная гора в центре города: в Ростове-на-Дону обрушилась стена дома
Популярное
Популярное
Ровесники динозавров: новый вид рептилий открыли аргентинские ученые
Видео
Зубной мучитель: на Украине стоматолог избивала и душила детей
Видео
Груда металла: видео с места падения машины на электричку в Подмосковье
Видео
«От взрыва проснулся»: охранник взорвавшегося во Владикавказе супермаркета рассказал о своем спасении
Шеф-повар назвал главные ошибки при приготовлении картофельного пюре
Названы пять типов приложений, которые следует удалить с телефона
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.