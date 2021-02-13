Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Минпромторг активизирует работу по развитию малоформатной торговли

Виктория Ивашечкина
00:37 13.02.2021
По словам Дениса Мантурова, правительство готово предоставлять территорию для реализации нового формата shop-in-shop.
Минпромторг активизирует работу по развитию малоформатной торговли
© Фото: Минпромторг РФ
Читайте нас на:

Глава Минпромторга Денис Мантуров совершил рабочую поездку в Курганскую область. В частности, он ознакомился с промышленными предприятиями региона и провел встречу с губернатором региона Вадимом Шумковым.

Отдельное внимание в ходе мероприятия Мантуров уделил вопросам развития малых форматов торговли. По его словам, на сегодняшний день это очень важное направление, в частности потому, что 2020 год был очень сложным для малых форматов торговли, малого и среднего бизнеса из-за пандемии коронавируса.

«Там достаточно высокие или повышенные требования по объемам, по стандартам, по упаковке, по срокам поставки», - сказал Мантуров.

По словам главы ведомства, лучшим форматом для этой категории производителей являются ярмарки, нестационарная и мобильная торговля. Мантуров подчеркнул, что ранее Минпромторг разработал проект закона для нестационарной и мобильной торговли.

Глава ведомства подчеркнула, что этот законопроект сделали более компактным, с учетом коллективной работы с сенаторами, с Госдумой. Мантуров напомнил, что на днях председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление, в котором описываются требования и рекомендации для регионов, как раз по развитию этого сектора экономики.

Денис Мантуров отметил, что правительство готово предоставлять территорию для развития формата shop-in-shop.

«Это закассовое пространство, которое предоставляется для малых форматов торговли, где коллеги могут реализовывать свою продукцию»- пояснил глава ведомства.

По его словам, это и есть реальная поддержка и помощь для малого и среднего бизнеса. Сейчас он в большей степени нуждается в этой поддержке для того, чтобы реализовывать больше своей продукции, как отметил Мантуров.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
21:59 В стране и мире
Защитник Трампа назвал цель импичмента
21:25 Спорт
Впервые за 25 лет: россиянка Голикова выиграла забег на 500 метров ЧМ по конькобежному спорту
20:43 В стране и мире
Защита Трампа начала доклад в Сенате по делу об импичменте
20:23 В стране и мире
Роскосмос подпишет с Китаем меморандум по лунной станции
17:59 В стране и мире
Видео
Каменная гора в центре города: в Ростове-на-Дону обрушилась стена дома
Популярное
Популярное
Ровесники динозавров: новый вид рептилий открыли аргентинские ученые
Видео
Зубной мучитель: на Украине стоматолог избивала и душила детей
Видео
Груда металла: видео с места падения машины на электричку в Подмосковье
Видео
«От взрыва проснулся»: охранник взорвавшегося во Владикавказе супермаркета рассказал о своем спасении
Шеф-повар назвал главные ошибки при приготовлении картофельного пюре
Названы пять типов приложений, которые следует удалить с телефона
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.