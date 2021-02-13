Минпромторг активизирует работу по развитию малоформатной торговли

Глава Минпромторга Денис Мантуров совершил рабочую поездку в Курганскую область. В частности, он ознакомился с промышленными предприятиями региона и провел встречу с губернатором региона Вадимом Шумковым.

Отдельное внимание в ходе мероприятия Мантуров уделил вопросам развития малых форматов торговли. По его словам, на сегодняшний день это очень важное направление, в частности потому, что 2020 год был очень сложным для малых форматов торговли, малого и среднего бизнеса из-за пандемии коронавируса.

«Там достаточно высокие или повышенные требования по объемам, по стандартам, по упаковке, по срокам поставки», - сказал Мантуров.

По словам главы ведомства, лучшим форматом для этой категории производителей являются ярмарки, нестационарная и мобильная торговля. Мантуров подчеркнул, что ранее Минпромторг разработал проект закона для нестационарной и мобильной торговли.

Глава ведомства подчеркнула, что этот законопроект сделали более компактным, с учетом коллективной работы с сенаторами, с Госдумой. Мантуров напомнил, что на днях председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление, в котором описываются требования и рекомендации для регионов, как раз по развитию этого сектора экономики.

Денис Мантуров отметил, что правительство готово предоставлять территорию для развития формата shop-in-shop.

«Это закассовое пространство, которое предоставляется для малых форматов торговли, где коллеги могут реализовывать свою продукцию»- пояснил глава ведомства.

По его словам, это и есть реальная поддержка и помощь для малого и среднего бизнеса. Сейчас он в большей степени нуждается в этой поддержке для того, чтобы реализовывать больше своей продукции, как отметил Мантуров.