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Охранника супермаркета во Владикавказе достали из-под завалов живым

Роман Захаров
09:08 12.02.2021
Согласно предварительным данным, сейчас под завалами никто не находится.
© Видео: пресс-служба главы и правительства Северной Осетии © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Охранника супермаркета «Магнит» во Владикавказе извлекли живым из-под завалов. Об этом сообщили экстренные службы города. 

«Мужчина живой. Его передали врачам скорой помощи», - сказано в сообщении.

Согласно предварительным данным, сейчас под завалами никто не находится.

Утром в пятницу, 12 февраля, в районе рынка «Викалина» на улице Гагкаева во Владикавказе прогремел взрыв, который превратил в руины продуктовый супермаркет и магазин бытовой химии.

В настоящий момент на месте продолжают работать сотрудники МЧС, скорой помощи и полиции. По предварительной информации, причиной ЧП могла стать детонация газа. 

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