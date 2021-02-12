Охранника супермаркета во Владикавказе достали из-под завалов живым
Согласно предварительным данным, сейчас под завалами никто не находится.
© Видео: пресс-служба главы и правительства Северной Осетии © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Охранника супермаркета «Магнит» во Владикавказе извлекли живым из-под завалов. Об этом сообщили экстренные службы города.
«Мужчина живой. Его передали врачам скорой помощи», - сказано в сообщении.
Согласно предварительным данным, сейчас под завалами никто не находится.
Утром в пятницу, 12 февраля, в районе рынка «Викалина» на улице Гагкаева во Владикавказе прогремел взрыв, который превратил в руины продуктовый супермаркет и магазин бытовой химии.
В настоящий момент на месте продолжают работать сотрудники МЧС, скорой помощи и полиции. По предварительной информации, причиной ЧП могла стать детонация газа.