Охранника супермаркета во Владикавказе достали из-под завалов живым

Охранника супермаркета «Магнит» во Владикавказе извлекли живым из-под завалов. Об этом сообщили экстренные службы города.

«Мужчина живой. Его передали врачам скорой помощи», - сказано в сообщении.

Согласно предварительным данным, сейчас под завалами никто не находится.

Утром в пятницу, 12 февраля, в районе рынка «Викалина» на улице Гагкаева во Владикавказе прогремел взрыв, который превратил в руины продуктовый супермаркет и магазин бытовой химии.

В настоящий момент на месте продолжают работать сотрудники МЧС, скорой помощи и полиции. По предварительной информации, причиной ЧП могла стать детонация газа.