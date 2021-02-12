ФСБ показала кадры задержания двух членов банды Басаева-Хаттаба

Федеральная служба безопасности опубликовала видео задержания двух членов банды Басаева и Хаттаба. По данным следствия, они принимали участие в вооруженном нападении на Республику Дагестан в 1999 году.

Оба задержанных являются уроженцами Ставропольского края 50 и 53 лет соответственно. Ахмет Терекбаев и Арифулла Авезов доставлены на допрос в Следственный комитет.

Задержанных обвиняют по статьям «Бандитизм» и «Вооруженный мятеж», а также «Посягательство на жизнь военнослужащих». Спецслужбы продолжают розыск других участников банды, сумевших избежать наказания.