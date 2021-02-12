ФСБ и СК задержали еще двух участников банды Басаева-Хаттаба

Следственный комитет РФ при содействии бойцов Федеральной службы безопасности России и Росгвардии задержал двух жителей Ставропольского края, подозреваемых в нападении на российских военнослужащих в 1999 году в Республике Дагестан в составе банды Басаева-Хаттаба. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте СКР.

«С 7 по 24 августа 1999 года боевики, вооруженные автоматическим оружием, гранатами и взрывными устройствами, общей численностью не менее 1000 человек, приняли активное участие в вооруженном мятеже в целях свержения конституционного строя и нарушения территориальной целостности Российской Федерации. Они совершили посягательство на жизнь военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации, осуществлявших обеспечение общественной безопасности и наведение конституционного порядка на территории Ботлихского района Республики Дагестан», - информирует ведомство.

По данным СК РФ, в результате массированного прицельного обстрела, который устроили тогда бандиты на территории упомянутого района, было убито 33 человека, а также причинены телесные повреждения разной степени тяжести 34 гражданам.

В настоящий момент с задержанными Арифуллой Авезовым и Ахметом Терекбаевым производятся неотложные следственные мероприятия, направленные на установление их роли и действий внутри преступной группы.

Напомним, что по данному уголовному делу к длительным срокам лишения свободы уже приговорены более 80 террористов.