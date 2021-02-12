«От взрыва проснулся»: охранник взорвавшегося во Владикавказе супермаркета рассказал о своем спасении

Найденный под завалами разрушенного взрывом супермаркета во Владикавказе охранник рассказал о своем спасении. Инцидент произошел под конец его смены, за некоторое время до открытия магазина.

«Ночью работал, под утро заснул, потом от взрыва проснулся, как-то выполз оттуда», - рассказал сотрудник охраны Зуа Засаев.

Врачи скорой помощи осмотрели мужчину и не нашли у него серьезных травм и повреждений. Неотложки продолжают дежурить в районе происшествия.

Врыв прогремел в спальном районе, в непосредственной близости от жилых домов. В некоторых из них выбиты стекла, осколками которых поранило людей. Один из очевидцев, квартира которого находится в двух километрах от эпицентра взрыва, рассказал, как дрожали окна в его доме.

Инцидент произошел в районе рынка «Викалина» на улице Гагкаева. Взрыв превратил в руины продуктовый супермаркет и магазин бытовой химии.