Вильфанд спрогнозировал приход опасной погоды в ряд регионов России

Юг Европейской России ждет резкое понижение температуры. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, температур воздуха может опуститься до аномальных значений.

Уже с четверга, 11 февраля в ряд регионов юга Европейской России пришло похолодание, однако минусовые температуры ожидаются в субботу, 13 февраля.

«Температура понизится за три дня на 20-25 градусов», — приводит РИА Новости слова Вильфанда.

Научный руководитель Гидрометцентра добавил, что изменение температур будет сопровождаться осадками, включая снег, дождь и мокрый снег и усилением ветра.

«Усиливаться ветер до 25 метров в секунду, а в горах до 35 метров в секунду. Я напомню, что ветер выше 35 метров в секунду опасный», - пояснил Вильфанд.

Он добавил, что 12 и 13 февраля будут сложным временем для жизнедеятельности Крыма с точки зрения погодных условий, после чего на полуостров опустится холодная погода на 7-9 градусов ниже климатической нормы.

Вильфанд спрогнозировал создание аналогичной ситуации на юге Краснодарского края и Черноморского побережья.

Похолодание придет в центр Европейской России. При этом температуры будут ниже нормы на 7 градусов, а затем на 10 градусов. При этом холод будет ощущаться еще сильнее из-за порывов ветра до 15-18 метров в секунду.