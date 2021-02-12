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Вильфанд спрогнозировал приход опасной погоды в ряд регионов России

Светлана Иванова
09:32 12.02.2021
На юге Европейской России ожидается понижение температуры на 20 градусов за три дня.
Вильфанд спрогнозировал приход опасной погоды в ряд регионов России
© Фото: Free-Photos, Pixabay
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Юг Европейской России ждет резкое понижение температуры. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, температур воздуха может опуститься до аномальных значений.

Уже с четверга, 11 февраля в ряд регионов юга Европейской России пришло похолодание, однако минусовые температуры ожидаются в субботу, 13 февраля.

«Температура понизится за три дня на 20-25 градусов», — приводит РИА Новости слова Вильфанда.

Научный руководитель Гидрометцентра добавил, что изменение температур будет сопровождаться осадками, включая снег, дождь и мокрый снег и усилением ветра.

«Усиливаться ветер до 25 метров в секунду, а в горах до 35 метров в секунду. Я напомню, что ветер выше 35 метров в секунду опасный», - пояснил Вильфанд.

Он добавил, что 12 и 13 февраля будут сложным временем для жизнедеятельности Крыма с точки зрения погодных условий, после чего на полуостров опустится холодная погода на 7-9 градусов ниже климатической нормы.

Вильфанд спрогнозировал создание аналогичной ситуации на юге Краснодарского края и Черноморского побережья.

Похолодание придет  в центр Европейской России. При этом температуры будут ниже нормы на 7 градусов, а затем на 10 градусов. При этом холод будет ощущаться еще сильнее из-за порывов ветра до 15-18 метров в секунду.

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