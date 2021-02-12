Осколки стекла и обломки бетона: эксклюзивные кадры с места взрыва во Владикавказе
Взрывом полностью уничтожены продуктовый супермаркет и магазин бытовой химии. На месте начался разбор завалов.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Телеканал «Звезда» публикует эксклюзивные кадры с места разрушительного взрыва во Владикавказе. По предварительным данным, причиной происшествия могла стать детонация газа. Более точную информацию сотрудники специальных служб и ведомств озвучат после получения первых итогов предварительного расследования.
Инцидент произошел в районе рынка «Викалина» на улице Гагкаева. Взрыв превратил в руины продуктовый супермаркет и магазин бытовой химии.
На место продолжат прибывать сотрудники МЧС, полиции и медики. Точных данных о погибших и пострадавших не поступало, известно, что за медицинской помощью обратились несколько человек, включая жильцов окрестных домов. Взрывной волной в них выбило стекла.