Названа предварительная причина взрыва во Владикавказе

Предварительной причиной ЧП во Владикавказе мог стать врыв газа. Инцидент произошел в районе рынка «Викалина» на улице Гагкаева. Это спальный район, вокруг много жилых домов.

Взрыв произошел в здании супермаркета за несколько минут до его открытия. Многие жильцы ощутили на себе последствия взрывной волны. В домах выбиты стекала. На месте дежурят кареты скорой помощи и сотрудники полиции.

По предварительным данным, погибших нет. За помощью к медикам обратилось два человека, у них незначительные травмы.