Названа предварительная причина взрыва во Владикавказе
Точное количество пострадавших пока не известно, по данным МЧС, к медикам обратились несколько человек с осколочными ранениями рук.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Предварительной причиной ЧП во Владикавказе мог стать врыв газа. Инцидент произошел в районе рынка «Викалина» на улице Гагкаева. Это спальный район, вокруг много жилых домов.
Взрыв произошел в здании супермаркета за несколько минут до его открытия. Многие жильцы ощутили на себе последствия взрывной волны. В домах выбиты стекала. На месте дежурят кареты скорой помощи и сотрудники полиции.
По предварительным данным, погибших нет. За помощью к медикам обратилось два человека, у них незначительные травмы.