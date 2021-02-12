В стране и мире Превратились в руины: первые кары с места взрыва во Владикавказе Ян Брацкий Взрывная волна полностью уничтожила два магазина, превратив их в руины. © Видео: ЧП / Владикавказ, ВК © Фото: ЧП / Владикавказ, ВК Читайте нас на: Опубликованы первые кадры с места разрушительного взрыва во Владикавказе. Инцидент произошел в районе рынка «Викалина» на улице Гагкаева. На место происшествия продолжают прибывать сотрудники полиции, МЧС и медики. Взрывная волна полностью уничтожила супермаркет и магазин бытовой химии, превратив их в руины. О пострадавших и погибших ничего не сообщается, территория ЧП оцеплена. Пожарные приступили к тушению незначительного возгорания. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика