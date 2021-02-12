В Роспотребнадзоре рассказали об особенностях новых тестов для диагностики COVID-19

В России зарегистрировали новый экспресс-тест для диагностики коронавирусной инфекции. Он разработан в НИИ эпидемиологии. Как сообщили в Роспотребнадзоре, теперь анализ можно провести в три раза быстрее, чем раньше. Это особенно важно в период пика пандемии, когда пациентов очень много.

Если на классическую процедуру ПЦР нужно до пяти часов, то новый экспресс-тест займет всего полтора часа. По чувствительности он ничем не хуже предыдущих, результаты дает точные, соответствует всем европейским требованиям. В недалеком будущем его можно будет проводить даже дома.

«Данные тесты пока будут проводиться на базе тех же лабораторий, что и классические ПЦР, но в перспективе нескольких лет мы хотим дать возможность выполнять их на дому. Но придется разработать простенький приборчик, который позволит проводить амплификацию дома», - рассказал руководитель научной группы разработки методов диагностики ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

Стоит экспресс-тест не дороже аналогов. Все компоненты для него производятся в России.