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Небензя рассказал немецкому коллеге, кто воюет на Украине

Роман Захаров
07:54 12.02.2021
Российский дипломат также упрекнул Францию и Германию в соучастии в преступлениях против населения Донбасса.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Украина полностью не выполнила ни одного пункта Минских соглашений. Об этом на заседании Совбеза ООН по случаю шестой годовщины подписания документа заявил постпред РФ Василий Небензя.

Он также резко ответил немецкому коллеге, который обвинил Россию во вторжении в Донбасс. По словам Небензи, в реальности - это Украина оккупировала Украину, так как ведет войну на своей территории и со своим народом. Он также призвал Киев начать выполнять договор.

«Кристоф (Хойсген - постпред ФРГ при ООН - прим. ред.) играл понятиями “кто кого оккупирует”: Россия ли оккупировала Украину или, может быть, саркастически вопрошал он, Украина оккупировала Россию? На этот вопрос есть простой ответ: к сожалению, Украина оккупировала Украину и ведет войну на своей собственной территории», - сказал российский дипломат.

Кроме того, Небензя упрекнул Францию и Германию в соучастии в преступлениях против населения Донбасса. По его словам, западные страны, которые поддерживают только одну сторону украинского конфликта, называть себя посредниками не могут, так как потворствуют преступлениям Киева. 

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