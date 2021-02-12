Мясников назвал причины возникновения инфарктов и инсультов

Избыточный вес способен спровоцировать сердечно-сосудистые заболевания, среди которых инфаркт и инсульт. Об этом россиян предупредил доктор и телеведущий Александр Мясников.

«Самый главный фактор риска для сердечно-сосудистых болезней, инфарктов, инсультов - это избыточный вес, диабет, повышение сахара и жирового обмена», - сказал Мясников в эфире телеканала «Россия 1».

По его мнению, ожирение - второй после курения фактор развития онкологических заболеваний. Именно лишние килограммы, по мнению Мясникова, приводят к «лежащей в основе рака» нечувствительности к инсулину.

По данным статистики, которую озвучил Мясников, от ожирения страдают 2,6 миллиарда жителей Земли, что составляет почти 40 процентов всего населения планеты.