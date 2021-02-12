В Японии появилась должность министра по одиночеству

Проблемами одиночества в Японии займется отдельное министерство, которое возглавил Тэцуси Сакамото. Эту должность он будет совмещать с постом министра по делам восстановления жизнедеятельности регионов, пишет РИА Новости.

О создании нового ведомства стало известно сегодня, 12 февраля, после встречи Сакамото с премьер-министром страны Есихиде Суга, передает агентство Кyodo.

Решение принято на фоне резкого подъема числа самоубийств жителей Японии на фоне депрессии, вызванной одиночеством и введенными ограничительными мерами из-за коронавирусной инфекции.

В минувшем году число суицидов в стране выросло на 3,7 процента, впервые за 11 лет, отмечает издание. Более 20 тысяч японцев добровольно свели счеты с жизнью.