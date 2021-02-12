Врач назвал возможные причины очередной волны COVID-19 в апреле

Преждевременный отказ от ношения медицинских масок и перчаток грозит новым всплеском пандемии коронавирусной инфекции. В этом уверен врач Евгений Тимаков. По его прогнозам, весенняя вспышка COVID-19 придется на середину апреля.

«Сейчас будет конец зимы. Снизится иммунитет всего населения. Начнутся весенние ОРВИ, весенний авитаминоз, определенное депрессивное состояние, связанное и с ограничительными мероприятиями, и с экономической ситуацией, плюс отсутствие солнца. Иммунитет снизится, люди будут больше подвержены заболеванию. Соответственно, вирус даже в небольшой дозе сможет их заразить», - рассказал Тимаков в беседе с РИА Новости.

Ранее глава Удмуртии Александр Бречалов отменил в регионе масочный режим. Аналогичное решение приняли власти Чечни. Медики, в свою очередь, рекомендуют продолжать носить маски, так как это является действенным профилактическим средством от COVID-19 и других инфекций, передающихся воздушно-капельным путем.

Экс-главный санитарный врач России Геннадий Онищенко, комментируя это решение, отметил необходимость постепенного вытеснения ограничительных мер за счет вакцинации населения.