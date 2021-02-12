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Ледяное безумие: сотня машин столкнулась в ДТП в Техасе после резкого похолодания

Роман Захаров
06:12 12.02.2021
В результате инцидента пять человек погибли, десятки получили тяжелы травмы.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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На США обрушилось аномальное похолодание. Из-за резкой перемены погоды в штате Техас обледенела крупная автомагистраль. Это привело к масштабной автокатастрофе.

На трассе столкнулись более 100 автомобилей. Грузовик не смог затормозить на скользкой дороге и протаранил машины, которые двигались впереди.

Водители, которые ехали следом, также не успели сбросить скорость. В результате пять человек погибли, десятки получили тяжелы травмы. Устранить последствия аварии не могут до сих пор.

А в американском Питтсбурге из-за сильного снегопада едва не разбился пассажирский лайнер. Boeing  выкатился за пределы рулежной дорожки и врезался в сугроб. На борту в этот момент находились 77 человек, они не пострадали.

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