Ледяное безумие: сотня машин столкнулась в ДТП в Техасе после резкого похолодания

На США обрушилось аномальное похолодание. Из-за резкой перемены погоды в штате Техас обледенела крупная автомагистраль. Это привело к масштабной автокатастрофе.

На трассе столкнулись более 100 автомобилей. Грузовик не смог затормозить на скользкой дороге и протаранил машины, которые двигались впереди.

Водители, которые ехали следом, также не успели сбросить скорость. В результате пять человек погибли, десятки получили тяжелы травмы. Устранить последствия аварии не могут до сих пор.

А в американском Питтсбурге из-за сильного снегопада едва не разбился пассажирский лайнер. Boeing выкатился за пределы рулежной дорожки и врезался в сугроб. На борту в этот момент находились 77 человек, они не пострадали.