Эксперт опроверг миф о вреде сыра с плесенью

Глава крестьянско-фермерского хозяйства Светлана Окунева рассказала «Звезде» об особенностях употребления сыра с плесенью. По словам эксперта, он является абсолютно безопасным продуктом даже для детей и беременных.

«Сыр со специально выведенной в лабораторных условиях плесенью, которая является пищевой и не содержит никаких вредных веществ, безопасна абсолютно для всех. Единственное, для кого она может быть неприемлемой, люди с непереносимостью именно на этот вид плесени или на этот микроб. В целом, такой сыр безопасен для всех», - отметила Окунева.

По словам эксперта, никакого вреда плесень в сыре не приносит беременным и людям с заболеваниями ЖКТ. Окунева подчеркнула, что это тот же микроорганизм, который содержится во всех пищевых продуктах. Его потребляют маленькие дети и все беременные.