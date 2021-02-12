Метель века: в Москву и регионы пришел мощнейший снегопад

Центральную Россию накрыл снежный циклон – самый мощный за последние четыре года. Во власти непогоды девять регионов, в том числе и Москва.

В столице уже создан оперативный штаб для координации работы экстренных и коммунальных служб. Автомобилистов просят по возможности пересесть на общественный транспорт. На дорогах прогнозируют ухудшение видимости и снежные заносы. По словам синоптиков, снегопад и метель продлятся больше двух суток.

«Начиная с конца четверга, воздушные массы будут уже иметь не южный характер, а северный. Насыщенный влагой воздух и порывы ветра создадут ощущение, что минус 20, а не минус 10», – сказал в комментарии «Звезде» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Ожидается, что сугробы вырастут на 30 сантиметров и больше. Даже на интенсивную уборку снега потребуется пять-семь дней – спецтехника находится в полной готовности.

В Калининградской области тем временем впервые за долгое время начало замерзать Балтийское море. На водной глади появились ледовые фрагменты – это очень редкое явление.