Путин не будет выступать на Мюнхенской конференции по безопасности

Президент России Владимир Путин не собирается выступать на Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

На соответствующий вопрос от РИА Новости Песков ответил «нет».

Мюнхенская конференция пройдет с 19 по 20 февраля в режиме онлайн. В ней планируется участие президента Соединенных Штатов Джо Байдена, главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, генсека НАТО Йенса Столтенберга и спецпосланника США по вопросам климата Джона Керри. Участие канцлера ФРГ Ангелы Меркель пока находится под вопросом.

Путин пропустил Мюнхенскую конференцию и в прошлом году. От России тогда присутствовал министр иностранных дел Сергей Лавров.