Путин не будет выступать на Мюнхенской конференции по безопасности
В прошлом году Россию на мероприятии представлял министр иностранных дел Сергей Лавров.
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Президент России Владимир Путин не собирается выступать на Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
На соответствующий вопрос от РИА Новости Песков ответил «нет».
Мюнхенская конференция пройдет с 19 по 20 февраля в режиме онлайн. В ней планируется участие президента Соединенных Штатов Джо Байдена, главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, генсека НАТО Йенса Столтенберга и спецпосланника США по вопросам климата Джона Керри. Участие канцлера ФРГ Ангелы Меркель пока находится под вопросом.
Путин пропустил Мюнхенскую конференцию и в прошлом году. От России тогда присутствовал министр иностранных дел Сергей Лавров.