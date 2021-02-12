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Врач объяснил смертельную опасность большого живота для мужчин

Виктория Ивашечкина
05:16 12.02.2021
По словам специалиста, под угрозой, в частности, находятся легкие и диафрагма.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: freepik
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Военный врач, сердечно-сосудистый хирург Владимир Хорошев рассказал «Звезде» о том, влияет ли избыточный вес на преждевременную смерть у мужчин. По словам специалиста, при большом животе у человека пережимается печень и нередко смещаются органы брюшной полости.

«Причиной большого живота может быть избыточное газообразование. Газы часто скапливаются именно в толстой кишке. И у мужчин нередко, возникает яблокообразный живот. Газы начинают подпирать печень и поджелудочную железу кверху, когда человек находится в вертикальном положении», - подчеркнул Хорошев.

По его словам, когда печень смещается, она также пережимает нижнюю полую вену и воротную вену.

«Это касается и избыточного веса, то есть ожирения. Когда у мужчины есть так называемый «брюшной фартук». Когда большой сальник резко увеличен, то он смещает органы брюшной полости кверху. И таким образом давит на нижнюю полую вену. Это в итоге влияет на работу сердца. Под угрозой оказываются диафрагма и легкие. Чем больше степень ожирения или газообразования, тем больше происходит коллабирования легких, то есть их сжатия», - отметил хирург.

Он также напомнил, что сердце лежит сверху на диафрагме. И когда она из-за газообразования поднимается кверху, то сократительная способность миокарда резко уменьшается, что может отрицательно сказаться на здоровье.

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