Кардиолог рассказал об идеальном артериальном давлении

Главный кардиолог Минздрава Сергей Бойцов рассказал об оптимальном артериальном давлении. По его словам, жить, не боясь инфаркта или инсульта, можно при значениях меньше 140 на 90.

Бойцов подчеркнул, что лучше стремиться к давлению 130 на 80 и даже ниже. При этом, как отметил специалист, гипертония - это хроническое заболевание, от которого невозможно избавиться полностью.

«Но можно, принимая назначенные специалистом именно вам препараты, держать болезнь под контролем, сохранять высокое качество жизни», - объяснил кардиолог, передает РИА Новости.

В качестве средства для борьбы с гипертонией врач посоветовал добиваться плоского живота, так как жир на животе наиболее опасен для сердечно-сосудистой системы.

По словам кардиолога, для мужчин критически опасная ширина талии - 102 сантиметра и больше, а для женщин - 88 сантиметров и больше.

Врач порекомендовал уделять внимание физической активности, не злоупотреблять солью, отказаться от курения.

Ранее диетолог рассказала о том, как определенные продукты питания влияют на артериальное давление. Эксперт отметила, что продукты, содержащие много соли, в том числе и скрытую соль, могут приводить к повышению давления, если наблюдается переизбыток в их употреблении. К этому же относятся и продукты, подвергнувшиеся обработке - той же варке, жарке, фритюру.