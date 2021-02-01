Легковушка влетела под грузовик на северо-востоке Москвы
На месте работают сотрудники полиции и бригады скорой помощи.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
В понедельник, 1 февраля, на северо-востоке Москвы произошло столкновение легкового автомобиля с грузовиком. По предварительной информации, два человека погибли.
На кадрах с места видно, что у легковушки полностью «снесена» крыша, а также расплющен салон. Части двигателя автомобиля и осколки пластика разбросаны по проезжей части. В то же время, у грузового автомобиля незначительно поврежден передний бампер.
На данный момент обстоятельства произошедшего устанавливаются. На месте работают сотрудники полиции и бригады скорой помощи.