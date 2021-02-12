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Шаг к миру: бывшие участники бандформирований на юге Сирии сложили оружие

Алексей Алексеев
04:05 12.02.2021
Найти компромисс сторонникам оппозиции и правительственным силам помогли российские миротворцы.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Вооружавшие оппозицию в Сирии вряд ли рассчитывали, что автоматы, гранатометы и пулеметы, на многих из которых видна маркировка стран НАТО, окажутся в руках солдат правительственной армии. При этом не как военные трофеи, добытые в бою, а с помощью дипломатии – уже бывшие участники бандформирований на юге Сирии разоружаются добровольно.

«Ситуация была тяжелая и мы очень рады, что наконец-то можно установить мир. Он нам всем очень необходим, мы сможем жить в безопасности, выходить в поля, заниматься посевной», – говорит старейшина небольшого городка Тафас провинции Даръа Мухтар Табас.

Город стал известен далеко за его пределами, когда десять лет назад превратился в один из центров мятежа. Тогда Махмуд Барадан был учителем физкультуры – сегодня он возглавляет сразу три крупных отряда и ведет переговоры от лица вооруженной оппозиции с правительственными силами. Гарантом достигнутых соглашений стал российский Центр по примирению враждующих сторон (ЦПВС).

Добровольная сдача оружия – первый шаг. В ответ из тюрем пообещали освободить повстанцев, которые не причастны к казням и терактам.

«Мы очень рады сегодняшней встрече, сегодняшнему совещанию. Мы очень благодарны российской помощи в урегулировании этого конфликта, мы надеемся, что Россия будет постоянно и непрерывно участвовать в этом, жители города Тафас на это надеются», – отмечает Барадан.

Участникам незаконных вооруженных формирований предлагали свободный коридор в Идлибскую зону деэскалации или беспрепятственно покинуть страну, но за десять лет стороны конфликта настолько привыкли видеть друг друга через прицел, а не за столом переговоров, что без вмешательства России любые предложения официального Дамаска отвергались.

«Представители государственной власти, представители города договорились о том, что продолжат урегулирование ситуации бескровным способом и в качестве жеста доброй воли часть незаконно вооруженных граждан сдали свое оружие. Я думаю, что переход к мирной жизни будет налажен, поскольку с помощью Центра примирения враждующих сторон государственные власти делают все, чтобы, опять же подчеркиваю, этот вопрос решить бескровно», – комментирует заместитель руководителя ЦПВС Вячеслав Сытник.

Многие из тех, кто сражался с оружием в руках, просто устали от бесконечной войны и хотят вернуться к мирной жизни. Они просто не знали, как это сделать. Сейчас возможность появилась и, если стороны найдут в себе силы отставить в сторону старые обиды, то под контроль официального Дамаска перейдет еще одна территория – без крови, разрушений и жажды мести.

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