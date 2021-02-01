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«Не могу сказать, что нам его не хватает»: Псаки о блокировке Трампа в Twitter

Анна Берестовая
23:56 01.02.2021
Псаки также обозначила позицию Байдена относительно социальных сетей.
«Не могу сказать, что нам его не хватает»: Псаки о блокировке Трампа в Twitter
© Фото: Stephan Schulz ZB Globallookpress
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Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки ответила на вопрос о том, как новый президент США Джо Байден относится к блокировке своего предшественника Дональда Трампа в социальных сетях. Представитель Белого дома указала, что таково решение компании Twitter.

Она отметила, что действующий лидер страны идейно противостоит разжиганию ненависти в соцсетях. Псаки также обозначила, что бывшего главы государства не то чтобы не хватает в Сети.

«Не могу сказать, что нам его не хватает в Twitter», - сказала она на брифинге для прессы.

Ранее пресс-секретарь Белого дома рассказала, как прошли телефонные переговоры президента России Владимира Путина и Байдена. По ее словам, американский лидер имел четкие цели и хотел передать их коллеге.

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