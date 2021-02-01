«Не могу сказать, что нам его не хватает»: Псаки о блокировке Трампа в Twitter

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки ответила на вопрос о том, как новый президент США Джо Байден относится к блокировке своего предшественника Дональда Трампа в социальных сетях. Представитель Белого дома указала, что таково решение компании Twitter.

Она отметила, что действующий лидер страны идейно противостоит разжиганию ненависти в соцсетях. Псаки также обозначила, что бывшего главы государства не то чтобы не хватает в Сети.

«Не могу сказать, что нам его не хватает в Twitter», - сказала она на брифинге для прессы.

Ранее пресс-секретарь Белого дома рассказала, как прошли телефонные переговоры президента России Владимира Путина и Байдена. По ее словам, американский лидер имел четкие цели и хотел передать их коллеге.